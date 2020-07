Malore nella stazione della metro, uomo salvato dal 118 tra gli applausi (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha accusato un Malore mentre si trovava nella stazione della metropolitana di piazza Quattro Giornate, al Vomero, ed è stato salvato dal provvidenziale intervenuto di un medico che si trovava nelle vicinanze e dal tempestivo soccorso dei sanitari del 118, giunti sul posto in pochissimi minuti. E’ quanto andato in scena questa mattina a Napoli dove poco prime delle 12 la postazione del 118 di Scampia viene allertata per un arresto cardiaco. L’ambulanza percorre in nove minuti il tragitto dal via del Cassano a piazza Quattro Giornate, un tempo record se si considera il traffico presente in città in un orario di punta come quello di mezzogiorno. Sul posto – così come ricostruisce l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – c’era già un medico che ha avviato ... Leggi su anteprima24

SecolodItalia1 : Umberto Bossi ricoverato nella notte in ospedale a Varese per un malore - usato_di_sicuro : @kirk_captain68 @mrzchm Mio capitano, se poco poco un paio di senatori cambiano coalizione, forse non tutto è perdu… - NOTONLYMARSHALL : Malore nella notte. Morto maresciallo dell'Aeronautica di 50 anni - - gadmeischia : Un malore improvviso, nel cuore della notte. Un arresto cardiocircolatorio, o forse un aneurisma, se ne è andato co… - giuliabottini : MilanoToday: Il finto malore e le mani nella borsa: a Milano i furti con il 'filo di banca', 3 uomini arrestati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore nella Alba: anziana colpita da malore nella sua abitazione, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco http://gazzettadalba.it/ Colpo dei ladri in villa a Capriva. È grave l’ex ufficiale americano

Robert Peiffer, 72 anni, tornato a casa e scoperto il furto era stato colto da infarto. Non ancora depositata la denuncia. Il sito senza telecamere e impianti d’allarme CAPRIVA DEL FRIULI Versa ancora ...

Stroncato da un malore durante una lezione di danza

George Bodnarciuc, 66 anni, celebre ballerino originario della Romania, dopo il matrimonio con la soprano Alida Berti viveva a Pietrasanta PIETRASANTA. Era partito mercoledì primo lulgio per Assisi, i ...

Robert Peiffer, 72 anni, tornato a casa e scoperto il furto era stato colto da infarto. Non ancora depositata la denuncia. Il sito senza telecamere e impianti d’allarme CAPRIVA DEL FRIULI Versa ancora ...George Bodnarciuc, 66 anni, celebre ballerino originario della Romania, dopo il matrimonio con la soprano Alida Berti viveva a Pietrasanta PIETRASANTA. Era partito mercoledì primo lulgio per Assisi, i ...