Insigne | Ammutinamento un errore e paghiamo Ancelotti? Non ci bacchettava! Mai pensato

Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del momento della squadra, di Gattuso ma anche di Ancelotti. Di seguito alcuni stralci: "Con l'Atalanta non una ...

Lorenzo Insigne capitano del Napoli pentito: «L’ammutinamento fu un errore, che abbiamo pagato»

Capitano a Napoli si nasce, e Lorenzo Insigne nella sua città ha coltivato la passione per il calcio, qui ha realizzato i suoi sogni, dopo qualche provino in giro per l’Italia andato male: scartato da ...

