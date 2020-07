Fuga di migranti da Siculiana, poliziotto resta ferito e finisce in ospedale (Di sabato 4 luglio 2020) Maurizio Zoppi I migranti nel centro di accoglienza di Siculiana Un poliziotto è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere stato aggredito, nella tarda serata di ieri, da uno dei tunisini che hanno cercato di allontanarsi dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana Aggredito un poliziotto in provincia di Agrigento da un gruppo di migranti durante l’ennesima Fuga - avvenuta ieri sera - dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Il poliziotto è rimasto ferito seriamente a causa dell’inseguimento e di una probabile colluttazione con dei migranti di origine tunisina. L'agente non è in pericolo di vita, ma deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico per ridimensionare la frattura alla rotula della spalla. In questi giorni gli animi dei migranti ospiti nella struttura di ... Leggi su ilgiornale

