Escrementi di topo, mozziconi di sigarette e cibi avariati: chiuso noto ristorante a Tor Pignattara (Di sabato 4 luglio 2020) Proseguono i controlli della Polizia Locale per verificare il rispetto delle regole da parte di attività commerciali e locali pubblici, con particolare attenzione all’osservanza delle norme per la tutela della salute degli avventori e per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Ieri sera gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso un ristorante in zona Tor Pignattara a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate al suo interno: Escrementi di topo, mozziconi di sigarette e rifiuti sul pavimento delle cucine, alimenti mal conservati e impianto elettrico non a norma. L’attività è stata posta sotto sequestro a causa delle condizioni in cui sono stati trovati gli alimenti, conservati senza rispettare le norme a salvaguardia della salute del consumatore, privi di etichettatura e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

