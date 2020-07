E' ora: basta Pd sul Colle (Di sabato 4 luglio 2020) Il governo Conte bis è nato sulla base di un contratto d'argilla che prevedeva sostanzialmente due obiettivi politici riassumibili in due parole tanto simboliche quanto lontane anni luce: Papeete e Quirinale. La prima, dal sapore squisitamente balneare, raffigurava l'urgenza del contrasto alla pretesa salviniana dei pieni poteri enunciata da Milano Marittima, la seconda proiettava invece, ambiziosamente, la durata dell'esecutivo almeno fino all'elezione del nuovo capo dello Stato puntando direttamente al Colle più alto di Roma. Che poi la maggioranza si sia trovata subito a navigare tra Scilla e Cariddi, e che abbia trovato in un mefitico virus l'alleato per non finire subito a gambe all'aria, è un altro discorso. Più passano i mesi, più la maggioranza vede avvicinarsi la meta agognata, e la corsa è già iniziata. C'è, però, ... Leggi su iltempo

