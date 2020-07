Dl Semplificazioni, Conte: ok a inizio prossima settimana, via al tavolo per riforma Fisco (Di sabato 4 luglio 2020) Il premier: «Così diamo impulso agli investimenti e alla ripresa, è il piano più ambizioso della nostra storia» Leggi su corriere

«Con il decreto semplificazioni, che approveremo all’inizio della settimana prossima, diamo impulso agli investimenti e alla ripresa», ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio Federa ...

Le notizie oggi degne di nota sul fronte economico sono due: per prima cosa all'inizio della prossima settimana il decreto semplificazioni verrà approvato in consiglio dei ministri. Poi, sempre in set ...

