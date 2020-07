Conte, Zingaretti e il settembre fatale (Di sabato 4 luglio 2020) Roma. Simul stabunt simul cadent. E ancora adesso è la necessità e persino la debolezza a tenerli insieme, proprio come all’inizio di questa fragile alleanza fattasi governo, quando il segretario del Pd nemmeno voleva che il presidente del Consiglio scelto a suo tempo da Salvini e Di Maio rimanesse Leggi su ilfoglio

NicolaPorro : #Conte e #Zingaretti si incontrano. Siamo contenti per loro ma i nodi restano lì dove sono. Se il… - Agenzia_Italia : Nuove tensioni nel governo dopo 'tregua armata' Zingaretti-Conte - lucianonobili : “Se io fossi in Conte, in Di Maio, in Zingaretti smetterei di fare la guerra ad @ItaliaViva. Non chiedo poltrone ma… - Domenico_Doco : RT @jacopo_iacoboni: Conte tre ore fa, dopo aver visto Zingaretti: 'Ora bisogna correre' Conte 22 marzo: 'Rallentare oggi per tornare a co… - Gandalf1948 : Si accordano soltanto per fare secco Salvini. Conte-Zinga, retroscena da voltastomaco: nuovo golpe elettorale -