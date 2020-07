Centrodestra in piazza, e Salvini dice "Questa è la prossima squadra di governo" (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Il Centrodestra è tornato in piazza per protestare contro le politiche del governo nella prima vera manifestazione da inizio pandemia. Senza bandiere o simboli di partito, la coalizione si è ritrovata, a partire dalle 10, in piazza del Popolo, a Roma, sotto lo slogan 'Insieme per l'Italia del lavoro'. Sul palco, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e, a chiudere, il segretario leghista Matteo Salvini; in piazza, i militanti dei tre partiti rigorosamente 'distanziati' nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid 19. "Lo dico ai giornalisti più provate a farci litigare più ci date la forza di stare uniti per il Paese", ha detto nel suo internto Matteo Salvini, a sottolineare nel suo intervento alla manifestazione 'Insieme per l'Italia del lavoro', parlando ... Leggi su agi

