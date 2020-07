A Bergamo all’Anticrimine per otto anni Ora Sergio Vollono vice questore a Lecco (Di sabato 4 luglio 2020) Saluto in Questura per Sergio Vollono, che il prossimo 6 luglio lascerà la Questura di Bergamo per ricoprire il prestigioso incarico di Vicario del questore di Lecco. Leggi su ecodibergamo

