Relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Il ballerino dice la sua in un video (Di venerdì 3 luglio 2020) Relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi video Dopo l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia secondo cui tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ci sarebbe stata una Relazione clandestina, il ballerino pubblica un video sui social con cui vuole smentire la notizia. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”, dice Stefano De Martino nel video. Sarà ... Leggi su tpi

