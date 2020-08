Dopo 10 anni: come sono arrivata in Cina (Di martedì 2 giugno 2020) Oggi mi prendo 10 minuti di tempo per tornare a scrivere finalmente in questo blog. sono passati 9 anni da quando l’ho aperto, 9 anni pieni di follia, di lavoro, di viaggi, di divertimento, a spasso per l’Asia e per l’America. Sembra ieri che ero arrivata in Cina, o forse no, forse mi sembra passata un’eternità. Quando ho cominciato a scrivere ho pensato di parlarvi delle esperienze assurde che ho fatto con la cuCina asiatica (ma non assurde come le immaginate voi, ovvero cibi strani, ma assurde per accoppiamenti improponibili, come il sandwich con il prosciutto e la panna montata o il dolce con il cocco e i fagioli) alla fine però ho pensato che volevo raccontarne un’altra di storia, parlo sempre di me in ... Leggi su veladoiolacina

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni "Che tristezza tornare a Carrara dopo anni, negozi e musei chiusi e troppo degrado" LA NAZIONE Un’estate coinvolgente al parco Roosevelt

CASTELFIORENTINO. Nell'anno del Covid e della dura ripartenza dopo il lockdown, il parco Roosevelt, la zona a vede gestita dalle associazione: Senza Barriere, Auser, Polisportiva il Giglio ...

MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Brno (Repubblica Ceca): Morbidelli è 3°

Da 25 anni nel Motomondiale, Valentino Rossi è orgoglioso di aver ... Al 13° giro il sorpasso decisivo su Franco Morbidelli, che aveva guidato la gara dopo la partenza ma poi non ha avuto il ritmo per ...

