Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 12 | 30

(Di sabato 9 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 9 MAGGIOORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE SULL’A1-NAPOLI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EAST ANCHE QUI PER VEICOLO IN PANNE SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI TRA ARTENA E VALMONTONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA SR509 DI FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 33+100 E IL 34+500, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI GALLINARO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE TRAM 5- 14 3 19 SUBISCONO RITARDI PER UN GUASTO TECNICO A GLI IMPIANTI SEMPER PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER ...