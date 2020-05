“Silvia Romano è stata liberata” | l’annuncio del premier Giuseppe Conte Fonti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) “Silvialiberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. Il presidente del Consiglioannuncia così su Twitter la liberazione della volontaria di 25 anni rapita a novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya. Silvialiberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! —(@IT) May 9, 2020 La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nellaa di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook annuncia la liberazione ...