Robbie Amell: "Vorrei un ruolo nei prossimi progetti della DC"

Robbie Amell, dopo aver recitato nella serie The Flash, vorrebbe tornare nell'universo della DC con un nuovo ruolo. Robbie Amell, star del film Code8 e della serie Upload, ha svelato che tra i suoi sogni c'è quello di recitare in un lungometraggio tratto dai fumetti pubblicati da DC Comics. L'attore ha già fatto parte dell'Arrowverse con il ruolo di Ronald Raymond/Firestar e sarebbe felice di ritornare nel mondo ispirato alle storie raccontate tra le pagine. Parlando di potenziali ruoli e progetti futuri, Robbie Amell ha ricordato: "Voglio dire... Realizzeranno uno show su Lanterna Verde per HBO Max e sembra davvero fantastico. Sembra che compieranno un reboot dei film del DC Universe perché si dice che Henry Cavill non ..."

Robbie Amell, star del film Code8 e della serie Upload, ha svelato che tra i suoi sogni c'è quello di recitare in un lungometraggio tratto dai fumetti pubblicati da DC Comics. L'attore ha già fatto pa ...

Robbie Amell vorrebbe tornare in The Flash, ma ci sono ostacoli: ecco quali

Costruire un intero multiverso non è certo cosa da poco e fin dal debutto di Arrow sul piccolo schermo la The CW ha lavorato senza sosta di anno in anno per ampliarlo, ma i problemi non sono certo man ...

Robbie Amell, star del film Code8 e della serie Upload, ha svelato che tra i suoi sogni c'è quello di recitare in un lungometraggio tratto dai fumetti pubblicati da DC Comics. L'attore ha già fatto pa ...Costruire un intero multiverso non è certo cosa da poco e fin dal debutto di Arrow sul piccolo schermo la The CW ha lavorato senza sosta di anno in anno per ampliarlo, ma i problemi non sono certo man ...