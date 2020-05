Rabiot ancora in Costa Azzurra: tra dubbi e sogni di Premier League (Di sabato 9 maggio 2020) Rabiot non è ancora rientrato dall’estero. Il centrocampista francese è in Costa Azzurra: la madre lo spinge verso la Premier League La Juventus deve far fronte ad altri due rientri dall’estero: Rabiot e Gonzalo Higuain. Nel caso del Pipita, il padre ha già chiarito come l’argentino sia intenzionato a rispettare il contratto con la Juventus. Qualche dubbio desta Rabiot, ancora in Costa Azzurra e con qualche dubbio sul suo futuro. Il procuratore del francese, nonché sua madre Veronique, potrebbe convincerlo al divorzio a fine stagione, con un la Premier League in vista. Rabiot ha avuto molte difficoltà di adattamento e dopo sei mesi non ha messo in mostra alcuna qualità, a differenza di Ramsey, in netta crescita. Il centrocampista francese potrebbe essere inserito in alcune trattative di mercato. Come anticipato da Paratici, il ... Leggi su zon (Di sabato 9 maggio 2020)non èrientrato dall’estero. Il centrocampista francese è in: la madre lo spinge verso laLa Juventus deve far fronte ad altri due rientri dall’estero:e Gonzalo Higuain. Nel caso del Pipita, il padre ha già chiarito come l’argentino sia intenzionato a rispettare il contratto con la Juventus. Qualcheo destaine con qualcheo sul suo futuro. Il procuratore del francese, nonché sua madre Veronique, potrebbe convincerlo al divorzio a fine stagione, con un lain vista.ha avuto molte difficoltà di adattamento e dopo sei mesi non ha messo in mostra alcuna qualità, a differenza di Ramsey, in netta crescita. Il centrocampista francese potrebbe essere inserito in alcune trattative di mercato. Come anticipato da Paratici, il ...

