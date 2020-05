Meteo NAPOLI | si parte col sole | poi variabilità con qualche piovasco domenica

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 9 maggio 2020) Ilsuvedrà crescere la nuvolosità nel corso del weekend, condebole precipitazione nel corso diin un contesto dominato da correnti meridionali che favoriranno un ulteriore aumento delle temperature. Sabato 9: sereno. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri.10: poco nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 15°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 3 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Lunedì 11: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 13 Km/h, raffiche 49 Km/h. ...