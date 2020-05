Davide Cassani: “Il Giro d’Italia meritava più rispetto, non mi piace la contemporaneità con le Classiche” (Di sabato 9 maggio 2020) Il Giro d’Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre, queste sono le date ufficializzate dall’UCI e che non hanno soddisfatto gli organizzatori di RCS Sport. La Corsa Rosa, infatti, si disputerà in contemporanea con tre Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, Giro delle Fiandre il 18, Parigi-Roubaix il 25) e l’ultima settimana sarà concomitante con l’inizio della Vuelta di Spagna. Il malumore traspare anche dalle dichiarazioni rilasciate dal CT Davide Cassani a InBici: “Non mi piace il fatto che molte Classiche Monumento si svolgano durante il Giro d’Italia 2020, credo che tutti debbano fare dei sacrifici e non solo la Corsa Rosa, ci sarebbe voluto maggiore rispetto. Inoltre, siamo in attesa di avere una decisione definitiva sui Mondiali”. Il Commissario Tecnico della Nazionale parla in generale del ciclismo ... Leggi su oasport "E ora pedalare come Bartali". Intervista a Davide Cassani

Ciclismo - Davide Cassani : "Mi auguro che rispettino tutti le regole - ma temo che qualche incosciente vada fuori dalle righe"

