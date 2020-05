Cruciani difende i milanesi: “Sui Navigli non è successo un ca**o!” (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle scorse ore hanno suscitato diverse reazioni le immagini di giovedì sui Navigli di Milano che ritraevano moltissime persone impegnate nell’aperitivo, senza rispettare distante ed in alcuni casi senza indossare le mascherine obbligat ... Leggi su tuttonapoli Giuseppe Cruciani difende Vittorio Feltri/ "Meridionali inferiori...economicamente!"

VIDEO - Cruciani difende Feltri : "Che ca**o significa la denuncia? Siete ridicoli - viva la libertà di espressione!" (Di sabato 9 maggio 2020) Nelle scorse ore hanno suscitato diverse reazioni le immagini di giovedì suidi Milano che ritraevano moltissime persone impegnate nell’aperitivo, senza rispettare distante ed in alcuni casi senza indossare le mascherine obbligat ...

tuttonapoli : Cruciani difende i milanesi: “Sui Navigli non è successo un ca**o!” - Ramst3 : @Rinaldi_euro #Parenzo per certi aspetti è divertente quando fa imitazioni o fa da spalla a #Cruciani! Come giornal… - BarcoPaolo : @Nonha_stata @alesallusti Chidete a #Cruciani che difende il giornalaio , cosa ne pensa..?? #lazanzarar24 -

Ultime Notizie dalla rete : Cruciani difende Cruciani difende i milanesi: “Sui Navigli non è successo un ca**o!” Tutto Napoli Cruciani difende i milanesi: “Sui Navigli non è successo un ca**o!”

Nelle scorse ore hanno suscitato diverse reazioni le immagini di giovedì sui Navigli di Milano che ritraevano moltissime persone impegnate nell’aperitivo, senza rispettare distante ed in alcuni casi s ...

Mario Giordano: “Sempre contento di ospitare Feltri e lasciarlo libero di dire ciò che crede”

Mario Giordano difende Feltri. Hanno fatto scalpore le parole di Vittorio Feltri sui meridionali e dopo giorni la polemica ancora si trascina. Anche perché il tutto s’è nuovamente infiammato dopo il b ...

Nelle scorse ore hanno suscitato diverse reazioni le immagini di giovedì sui Navigli di Milano che ritraevano moltissime persone impegnate nell’aperitivo, senza rispettare distante ed in alcuni casi s ...Mario Giordano difende Feltri. Hanno fatto scalpore le parole di Vittorio Feltri sui meridionali e dopo giorni la polemica ancora si trascina. Anche perché il tutto s’è nuovamente infiammato dopo il b ...