OA_Sport : Basket: NBA, la decisione sulla stagione potrebbe slittare a giugno. Possibile assenza di pubblico anche nella pros… - mino_pica : RT @Eurosport_IT: Il giorno in cui Fucka, Myers e Meneghin spiegavano basket anche ai campioni NBA: Italia-USA 2000, che ricordi! ???? #Euro… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: Il giorno in cui Fucka, Myers e Meneghin spiegavano basket anche ai campioni NBA: Italia-USA 2000, che ricordi! ???? #Euro… - marcozzo86 : RT @Eurosport_IT: Il giorno in cui Fucka, Myers e Meneghin spiegavano basket anche ai campioni NBA: Italia-USA 2000, che ricordi! ???? #Euro… - SilvioNocera : RT @Eurosport_IT: Il giorno in cui Fucka, Myers e Meneghin spiegavano basket anche ai campioni NBA: Italia-USA 2000, che ricordi! ???? #Euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket NBA Durant e il sogno di tornare presto in campo: se l’Nba ripartirà, lui ci sarà? La Gazzetta dello Sport Brown, ex compagno di Bryant nei Lakers, accusato di aggressione aggravata da arma da fuoco

E’ accaduto in Georgia, a Tyrone, negli Stati uniti. Protagonista l’ex campione NBA (due titoli nei LA Lakers di Kobe Bryant) Shannon Brown, oggi 34enne. Le prime ricostruzioni raccontano di 5-6 colpi ...

NBA, Shannon Brown spara a due persone e viene arrestato: la follia dell'ex campione

L'ex guardia Nba, due anelli con i Lakers di Kobe Bryant, è stato rilasciato su cauzione. Dovrà rispondere di aggressione aggravata con arma da fuoco. La follia all'improvviso: il due volte campione N ...

E’ accaduto in Georgia, a Tyrone, negli Stati uniti. Protagonista l’ex campione NBA (due titoli nei LA Lakers di Kobe Bryant) Shannon Brown, oggi 34enne. Le prime ricostruzioni raccontano di 5-6 colpi ...L'ex guardia Nba, due anelli con i Lakers di Kobe Bryant, è stato rilasciato su cauzione. Dovrà rispondere di aggressione aggravata con arma da fuoco. La follia all'improvviso: il due volte campione N ...