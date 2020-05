Artigianato | la storia di Vincenzo Carriero | da sarto a produttore di mascherine

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 maggio 2020) Il proverbio recita “il bisogno aguzza l’ingegno”. Lo sa bene, che a Mugnano, comune in provincia di Napoli, ha una piccolaria artigianale. Pochi dipendenti, tanta voglia di fare. Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria e il lockdown,vede precipitare la situazione: “Per noi è stato come se ci fosse crollata la terra sotto ai piedi. Non ho dormito per giorni”, racconta all’Adnkronos. Poi l’illuminazione: la sua è unaria, perché non produrrein tessuto? “E’ un’idea che è nata per sopravvivenza”, confessa. Ma le cose non vanno subito per il verso giusto, perché “l’Istituto Superiore di Sanità ci ha dato risposta negativa – dice – quando abbiamo proposto di produrre dispositivi medici con ...