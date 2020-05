Sony WF-SP800N, ufficiali gli auricolari con 26 ore di autonomia e cancellazione del rumore (Di venerdì 8 maggio 2020) Sony ha appena annunciato WF-SP800N, dei nuovi auricolari true wireless di ottima qualità, la cui caratteristica più interessante è indubbiamente l’autonomia, pari a circa 9 ore di riproduzione, che salgono a 13 se la cancellazione del rumore è attiva. Valori destinati a raddoppiare in entrambi i casi utilizzando l’apposita custodia, per un totale quindi di 18 o addirittura 26 ore di ascolto. La tecnologia di ricarica ultrarapida infine consente di ottenere 60 minuti di utilizzo con appena 10 minuti di ricarica. Le WF-SP800N, inoltre, sono particolarmente indicate per gli sportivi, dato che possono resistere al sudore e alla polvere secondo gli standard IP55 e sono quindi perfette per chi ha uno stile di vita attivo e trascorre del tempo all’aria aperta. Da un punto di vista ergonomico invece il supporto dell’arco imbottito e il ... Leggi su ilfattoquotidiano Sony WF-SP800N ufficiali : le nuove cuffie true wireless per gli sportivi (Di venerdì 8 maggio 2020)ha appena annunciato WF-, dei nuovitrue wireless di ottima qualità, la cui caratteristica più interessante è indubbiamente l’, pari a circa 9 ore di riproduzione, che salgono a 13 se ladel rumore è attiva. Valori destinati a raddoppiare in entrambi i casi utilizzando l’apposita custodia, per un totale quindi di 18 o addirittura 26 ore di ascolto. La tecnologia di ricarica ultrarapida infine consente di ottenere 60 minuti di utilizzo con appena 10 minuti di ricarica. Le WF-, inoltre, sono particolarmente indicate per gli sportivi, dato che possono resistere al sudore e alla polvere secondo gli standard IP55 e sono quindi perfette per chi ha uno stile di vita attivo e trascorre del tempo all’aria aperta. Da un punto di vista ergonomico invece il supporto dell’arco imbottito e il ...

