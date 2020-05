Russiagate, cadono le accuse di Flynn: l’ex consigliere di Trump ha mentito all’Fbi (Di venerdì 8 maggio 2020) Le accuse di Michael Flynn, l’ex consigliere della sicurezza nazionale coinvolto nel Russiagate, sono state dichiarate cadute. Esulta Trump. WASHINGTON (USA) – L’inchiesta denominata Russiagate si indebolisce dopo che il Dipartimento di giustizia ha lasciato cadere le accuse contro l’ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn, messo in stato di accusa dal procuratore speciale Robert Mueller. Flynn, accuse decadute Flynn, ex generale e uomo di punta della campagna elettorale di Trump, si era dichiarato colpevole di aver mentito all’Fbi a proposito dei cuoi contatti segreti con un diplomatico di Mosca. In pratica, Flynn ebbe contatti con l’ambasciatore russo a Washington, Sergei Kisliak, nelle settimane tra l’elezione di Trump e il suo insediamento alla Casa Bianca. Tuttavia, interrogato il 24 gennaio 2017 aveva nascosto ... Leggi su newsmondo Russiagate - colpo di scena : cadono le accuse contro Flynn - l’ex consigliere di Trump. Il presidente Usa : «Sono molto felice»

Russiagate - colpo di scena nel caso Flynn : cadono le accuse

