Negozi di vicinato, Rossi non molla: "Nessun rischio a riaprire l'11 maggio" (Di venerdì 8 maggio 2020) FIRENZE. riaprire 18mila Negozi di vicinato in Toscana l'11 maggio, anziché il 18, "ci sembra una proposta sensata, su cui insistiamo". Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, intervenendo su Radio1. "Se lo si fa - aggiunge - in modo regolato, e si può fare, non credo che corriamo rischi ad anticipare rispetto al 18. A noi preoccupano molto anche le cosiddette aperture 'in toto': bisogna avvicinarci in maniera prudente e graduale". Rossi sottolinea che "l'attività produttiva sostanzialmente è ripresa, mi pare, con un'attenzione alle regole senz'altro importante. C'è uno scatto di mentalità nei cittadini: non mancano anche a noi fenomeni negativi, qualche assembramento, però c'è l'idea della distanza sociale, dell'obbligo della mascherina, e gli stessi imprenditori si sono comportati in modo ... Leggi su iltirreno.gelocal Negozi di vicinato - Rossi non molla : "Nessun rischio ad anticipare all'11 maggio"

Rossi scrive a Conte : "In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l'11 maggio"

Negozi di vicinato - Rossi non molla : "Nessun rischio a riaprire l'11 maggio" (Di venerdì 8 maggio 2020) FIRENZE.18miladiin Toscana l'11, anziché il 18, "ci sembra una proposta sensata, su cui insistiamo". Lo ha affermato Enrico, presidente della Regione Toscana, intervenendo su Radio1. "Se lo si fa - aggiunge - in modo regolato, e si può fare, non credo che corriamo rischi ad anticipare rispetto al 18. A noi preoccupano molto anche le cosiddette aperture 'in toto': bisogna avvicinarci in maniera prudente e graduale".sottolinea che "l'attività produttiva sostanzialmente è ripresa, mi pare, con un'attenzione alle regole senz'altro importante. C'è uno scatto di mentalità nei cittadini: non mancano anche a noi fenomeni negativi, qualche assembramento, però c'è l'idea della distanza sociale, dell'obbligo della mascherina, e gli stessi imprenditori si sono comportati in modo ...

zazoomnews : Negozi di vicinato Rossi non molla: Nessun rischio ad anticipare all11 maggio - #Negozi #vicinato #Rossi #molla: - niccobiancalani : @giovannisalvest Penso sia il minimo...ieri in conferenza addiritttura volevano anticipare qualcosa all 11 (negozi… - AgrandeAt : @ksnt63 Io un po' e un po'. In questo periodo ho azzerato i supermarket, ma ci tornerò per alcune cose che diversam… - BKTPGroup : #'Io sono Cesena', 130 commercianti: 'Non è il solito video, meglio i negozi di vicinato che i colossi online' - Ce… - infoitinterno : Rossi scrive a Conte: 'Riapertura, in sicurezza, dei negozi di vicinato dall'11 maggio' -