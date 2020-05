Il via libera dell’Iss per le mascherine fatte in casa, solo se a precise condizioni (Di venerdì 8 maggio 2020) Vanno bene anche le mascherine fai-da-te realizzate in casa, purché siano «multistrato». Lo ha riferito il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, specificando che «i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso». Durante il quotidiano punto stampa ha anche affermato che le prime analisi sensate che si potranno fare sulle riaperture del 4 maggio saranno tra una settimana. LEGGI ANCHE >>> Qual è la soglia che potrebbe causare una nuova chiusura della Lombardia mascherine fai-da-te utili per contenere il contagio Ha senso utilizzare mascherine fai-da-te per contenere il contagio, quindi: «A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche ... Leggi su giornalettismo In Spagna scatta la richiesta per i 5 cambi a partita - si attende il via libera

