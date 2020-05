Il boom dell'e-commerce grazie al Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci sarebbero voluti 10 anni per arrivare dove siamo oggi. E invece il lockdown dovuto al Coronavirus ha accelerato in maniera esponenziale lo sviluppo dell'e-commerce in Italia che negli ultimi due mesi ha avuto il 75% in più di nuovi utenti , persone che non avevano mai comprato nulla online e che hanno iniziato a muoversi nel mondo dell'acquisto digital. I dati più recenti arrivano dal Netcom Forum, il più grande evento italiano dedicato al commercio digitale. Da febbraio in Italia sono aumentati di 2 milioni i consumatori che ricorrono abitualmente all'e-commerce. A fine gennaio erano 27 milioni e oggi sono 29 milioni. Confrontando i dati con quelli dello stesso periodo del 2029 si scopre che tra gennaio e maggio dello scorso anno i nuovi utenti e-commerce sono stati solo 700.000 questo significa che sono quintuplicati e l'intero comparto prevede una crescita del ... Leggi su panorama Coronavirus - il bollettino della Protezione Civile : i contagi restano stabili - boom di guariti

Settimana Italiana dell’Insegnante - l’evento diventa virale : boom di ringraziamenti in rete

Raoul Bova dalla fiction sulla Croce Rossa al boom delle serie mediche (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci sarebbero voluti 10 anni per arrivare dove siamo oggi. E invece il lockdown dovuto alha accelerato in maniera esponenziale lo sviluppo'e-in Italia che negli ultimi due mesi ha avuto il 75% in più di nuovi utenti , persone che non avevano mai comprato nulla online e che hanno iniziato a muoversi nel mondo'acquisto digital. I dati più recenti arrivano dal Netcom Forum, il più grande evento italiano dedicato al commercio digitale. Da febbraio in Italia sono aumentati di 2 milioni i consumatori che ricorrono abitualmente all'e-. A fine gennaio erano 27 milioni e oggi sono 29 milioni. Confrontando i dati con quellio stesso periodo del 2029 si scopre che tra gennaio e maggioo scorso anno i nuovi utenti e-sono stati solo 700.000 questo significa che sono quintuplicati e l'intero comparto prevede una crescita del ...

RegioneER : #coronavirus, BOOM delle BIBLIOTECHE ON LINE: decolla in aprile l'utilizzo del patrimonio bibliotecario dell'Emilia… - sole24ore : A Bergamo c'è stato un vero e proprio “boom”: in soli due mesi dallo scoppio dell'epidemia si sarebbero registrati… - News_24it : ROMA - Boom di prezzi nei supermercati, scatta l'indagine dell'Antitrust: anche Carrefour e Conad sotto la lente d'… - WineNewsIt : #Agroalimentare, boom dell’e-commerce che a marzo cresce a ritmi tra il 57% e il 95%. Il #food & #grocery guida le… - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : boom dell Boom dell'e-commerce durante il lockdown, nel 2020 crescerà del 55% Il Messaggero Putignano - «Respiro di rinascita», con l'artista Luigia Bressan

Putignano Ba - Gli ultimi due mesi hanno assunto un significato epocale nella storia del mondo, a tutte le scale. E l’arte ha svolto uno dei ruoli più decisivi nella riscoperta della dimensione etica ...

Il boom dell'e-commerce grazie al Coronavirus

Sono milioni gli italiani che hanno fatto acquisti online come migliaia le aziende che si sono riconvertite o buttate per la prima volta sulla vendita online Ti potrebbe piacere anche ...

Putignano Ba - Gli ultimi due mesi hanno assunto un significato epocale nella storia del mondo, a tutte le scale. E l’arte ha svolto uno dei ruoli più decisivi nella riscoperta della dimensione etica ...Sono milioni gli italiani che hanno fatto acquisti online come migliaia le aziende che si sono riconvertite o buttate per la prima volta sulla vendita online Ti potrebbe piacere anche ...