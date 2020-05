Dottor Attilio & Mister Fontana: il governatore che si lamenta della gente in giro e intanto riapre tutto (Di venerdì 8 maggio 2020) Attilio Fontana è un governatore curioso: passa metà del suo tempo a lamentarsi della gente in giro e l’altra metà a riaprire attività che portano ad avere più gente in giro. Il presidente della Regione Lombardia oggi fa professione di saggezza sul Corriere della Sera dicendo che bisogna guardare i dati prima di annunciare date: «Secondo me il concetto di fase 2 è stato fin troppo caricato di aspettative. Questo, in realtà, è il momento più delicato, è quello del monitoraggi, del controllo, della raccolta di dati utili per capire cosa ci aspetta. Certo, siamo tornati a fare molte cose che per due mesi non potevamo fare, stiamo verificando che il sistema del trasporto pubblico locale regga, ma non possiamo perdere di vista la sostanza: siamo alle prese con un’epidemia. È di questo che dobbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020)è uncurioso: passa metà del suo tempo arsiine l’altra metà a riaprire attività che portano ad avere piùin. Il presidenteRegione Lombardia oggi fa professione di saggezza sul CorriereSera dicendo che bisogna guardare i dati prima di annunciare date: «Secondo me il concetto di fase 2 è stato fin troppo caricato di aspettative. Questo, in realtà, è il momento più delicato, è quello del monitoraggi, del controllo,raccolta di dati utili per capire cosa ci aspetta. Certo, siamo tornati a fare molte cose che per due mesi non potevamo fare, stiamo verificando che il sistema del trasporto pubblico locale regga, ma non possiamo perdere di vista la sostanza: siamo alle prese con un’epidemia. È di questo che dobbiamo ...

