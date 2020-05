Comune di Napoli: ordinanze sul traffico per corso Vittorio Emanuele e Asse Mediano (Di venerdì 8 maggio 2020) Comune di Napoli: da lunedì 11 maggio entrerà in vigore una ordinanza sul traffico per corso Vittorio Emanuele e Perimetrale Scampia. Nuova ordinanza sul traffico cittadino da parte del Comune di Napoli, che da lunedì 11 maggio a giovedì 11 giugno istituisce: il senso unico alternato regolato da semafori mobili in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Mazzini e vico Troise; il divieto di sosta e di fermata ambo i lati in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Mazzini e vico Troise; il senso unico di marcia in discesa in via Salvator Rosa, da piazza Mazzini e via Matteo Renato Imbriani; l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Salita Tarsia; l’obbligo di svolta a destra su via Matteo Renato Imbriani per i veicoli transitanti su via Salvator Rosa e provenienti dalla zona Museo/Centro; la sospensione ... Leggi su 2anews Comune di Napoli - bonus disabili : chiarimenti in commissione Welfare

Il preside della facoltà di Medicina : «I tamponi fatti al Napoli non tolgono niente alla gente comune»

