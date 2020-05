Tumore dell’ovaio | una giornata per la sensibilizzazione in tempo di Covid-19

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ci sono occasioni importanti per ricordare che esistono malattie nei confronti delle quali la scienza avanza, ma non ha ancora trovato la soluzione. Una di queste è laMondiale sulOvarico, che si celebra l’8 maggio per la settima volta. Come ricorda Loto Onlus, che fa parte del Comitato Organizzatore insieme ad altre circa 140 associazioni, ricerca, informazione e diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei tumori femminili. “Lamondiale delOvarico quest’anno ha un compito speciale: ricordare alle donne che esiste un’emergenza permanente legata a questo, che non può essere messa in secondo piano dall’emergenza-19”. Questo il messaggio di Nicoletta Colombo, Direttore del Programma Ginecologia Oncologica dell’Istituto Europeo di Oncologia ...