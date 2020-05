Simest, anche ad aprile boom di finanziamenti alle Pmi per l’export: 17 mln a 43 imprese (4 campane) (Di giovedì 7 maggio 2020) Il lockdown imposto alle imprese clienti a causa del Coronavirus e l’operatività in smart working al 100% delle strutture operative dell’azienda non hanno fermato nel mese di aprile l’attività di Simest in favore della crescita delle PMI italiane: la società che con SACE assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane ha continuato a lavorare a pieni ritmi contrattualizzando ben 52 operazioni di Finanziamento agevolato (Fondo 394/81, gestito per conto del Maeci) per circa 17 milioni di euro. Risorse che permetteranno a 43 imprese italiane di internazionalizzarsi e rafforzare la propria capacità di export, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Contemporaneamente, 121 nuovi interventi sono stati deliberati a favore di altre 96 imprese per ulteriori 37 milioni di euro. Per quanto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 maggio 2020) Il lockdown impostoclienti a causa del Coronavirus e l’operatività in smart working al 100% delle strutture operative dell’azienda non hanno fermato nel mese dil’attività diin favore della crescita delle PMI italiane: la società che con SACE assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delleitaliane ha continuato a lavorare a pieni ritmi contrattualizzando ben 52 operazioni di Finanziamento agevolato (Fondo 394/81, gestito per conto del Maeci) per circa 17 milioni di euro. Risorse che permetteranno a 43italiane di internazionalizzarsi e rafforzare la propria capacità di export, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Contemporaneamente, 121 nuovi interventi sono stati deliberati a favore di altre 96per ulteriori 37 milioni di euro. Per quanto ...

