Senegalese strupra un’infermiera in un parcheggio a Napoli Aspettava il bus dopo il

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Un giovane di origini senegalesi è stato arrestato dalla Polizia aper violenza sessuale. Il fatto risale al primo pomeriggio di domenica 3 maggio, ultimo giorno di lockdown: l’uomo ha abusato di una donna, un’infermiera, che era in attesa del bus per Avellino nelMetropark in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione centrale. Le indagini sull’accaduto proseguono anche attraverso la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nel: si cerca di far luce sulla partecipazione di eventuali complici o su omissioni di soccorso da parte di persone presenti. Il racconto della donna è stato agghiacciante: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido” “Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare”. Non era un uomo, era ...