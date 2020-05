Salto con gli sci: si ritira Elena Runggaldier, prima azzurra in assoluto a vincere una medaglia ai Mondiali (Di giovedì 7 maggio 2020) Si ritira alla soglia dei 30 anni (ancora da compiere, il prossimo 10 luglio) Elena Runggaldier, certamente il volto più riconoscibile e di meritata fama assurto agli onori delle cronache del Salto con gli sci femminile italiano negli ultimi 15 anni. Si può a ragion veduta dire che il suo nome abbia dato avvio a una tradizione ancora molto giovane, ma che sta dando i suoi frutti, se è vero che le sorelle Malsiner stanno cercando di raccoglierne attivamente l’eredità. Romed Moroder, infatti, la convinse a cambiare strada dallo sci di fondo per entrare nella squadra nazionale, che era stata allora propriamente organizzata per la prima vera volta. Per diversi anni ha gareggiato in Coppa Continentale, che fino all’istituzione della Coppa del Mondo nel 2011 è stata la massima categoria del Salto femminile. Nel 2010 ha conquistato la sua prima e ... Leggi su oasport Biathlon - sci di fondo e salto con gli sci. I classe 2000 italiani sono campioni del mondo di precocità

