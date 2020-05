Pomeriggio 5 Giucas Casella scoppia a piangere in diretta tv (Di giovedì 7 maggio 2020) Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto: «Sono stato tanto male…», è stato ospite in collegamento a “Pomeriggio 5” per parlare della sua quarantena, ma durante l’intervista un fatto inaspettato lo fa commuovere fino alle lacrime. All’inizio del collegamento Barbara D’Urso dice all’amico di aver appena saputo che lui sta per diventare nonno. Giucas conferma, ma poi scoppia a piangere: «Sai che ho passato un brutto momento e tu mi sei stata vicino. Non vedevo mai mio figlio perché è medico. Mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava. Poi mi hai spiegato che non poteva a causa dell’emergenza coronavirus». Vedendolo piangere a dirotto, Barbara D’Urso lo conforta: «Perché racconti le nostre cose private… È vero, un giorno hai pianto tanto ed eri nel ... Leggi su people24.myblog Pomeriggio Cinque - Giucas Casella scoppia a piangere : “Sono stato tanto male. Mio figlio mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava”

