Pierluigi Diaco | confermato Io e Te nel daytime estivo di Rai1

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 7 maggio 2020)alla guida di Io e Te neldiLa fase due dell’emergenza coronavirus è iniziata da poco e alcuni programmi televisivi sono tornati (quasi) alla normalità: Federica Panicucci è tornata alla guida di Mattino Cinque, idem Caterina Balivo con Vieni da me. Presto sarà la volta anche di La prova del cuoco (con Elisa Isoardi) e Detto Fatto (con Bianca Guaccero). Ma l’estate si avvicina e TvBlog ha svelato quali saranno i volti che andranno a riempire ildi. Buone notizie, quindi, per il pubblico che lo scorso anno ha apprezzato Io e Te:è statoalla guida del programma dati i riscontri positivi in termini di ascolti tv. Io e Te,: con lui anche Valeria Graci e Sandra Milo? Secondo quanto riporta TvBlog laha deciso di ...