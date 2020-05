Motorsport - In Italia ci si prepara a tornare in pista (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche il Motorsport, in Italia, sta programmando la sua ripresa: ACI Sport ha approvato le procedure operative e i protocolli medico sportivi per la riapertura dei test in pista, che dovranno svolgersi negli impianti omologati: autodromi, kartodromi e mini-impianti.Chi potrà scendere in pista. Come dispone lultimo Decreto Ministeriale, possono prendere parte agli allenamenti individuali gli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni Sportive. Lo scorso 28 aprile, la Giunta Sportiva dellACI ha deliberato che i piloti sono di interesse nazionale e, dunque, tutti quelli con licenzia sportiva 2020 possono tornare ad allenarsi in pista, seguendo una serie di procedure elaborate grazie alla cooperazione della Direzione Centrale per lo Sport, dei tecnici della Federazione e di una Commissione Medica e un'equipe esterna ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche il, in, sta programmando la sua ripresa: ACI Sport ha approvato le procedure operative e i protocolli medico sportivi per la riapertura dei test in, che dovranno svolgersi negli impianti omologati: autodromi, kartodromi e mini-impianti.Chi potrà scendere in. Come dispone lultimo Decreto Ministeriale, possono prendere parte agli allenamenti individuali gli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni Sportive. Lo scorso 28 aprile, la Giunta Sportiva dellACI ha deliberato che i piloti sono di interesse nazionale e, dunque, tutti quelli con licenzia sportiva 2020 possonoad allenarsi in, seguendo una serie di procedure elaborate grazie alla cooperazione della Direzione Centrale per lo Sport, dei tecnici della Federazione e di una Commissione Medica e un'equipe esterna ...

Ultime Notizie dalla rete : Motorsport Italia Motorsport - In Italia ci si prepara a tornare in pista Quattroruote In Italia ci si prepara a tornare in pista

F1 | Bastò poco per capire…

“Lanciare il cuore oltre l’ostacolo”, frase a volte abusata ma che per Gilles Villeneuve era un credo per il quale ha sacrificato la vita. Dalle gare con le motoslitte alla formula Atlantic, fino ad a ...

