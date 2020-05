La Germania non può decidere per l’Europa: i suoi diktat sulla Bce sarebbero un suicidio (Di giovedì 7 maggio 2020) Ma è l’Europa o la Germania che deve decidere sulle richieste di aiuto e quindi del futuro degli Stati dell’Unione? La sentenza dell’Alta Corte tedesca sull’attività della Bce ha aperto una serie di interrogativi. In ogni caso le eventuali scelte riguarderanno la Germania, ma non potranno essere estese all’Europa. L’importanza della Bce La politica della Bce di acquistare titoli pubblici dei vari Paesi è stata fondamentale in questa fase di grave crisi economica dovuta alla pandemia – quindi non a una cattiva gestione della politica economica dei singoli Stati – e l’Italia ne ha potuto fruire come hanno fatto anche altri. L’importanza della Bce, d’altra parte, è nota e l’Italia l’ha sempre avuta ben chiara. Fummo noi, e in particolare il governo Berlusconi, ad aver portato un ... Leggi su secoloditalia "Ora la Germania non può più frenare". Intervista a Pier Carlo Padoan

"Sono preoccupato - così non ce la faremo". Bce e Germania - scenario da brividi per il Cav

Bce - Consulta Germania fa rilievi a acquisti bond ma non li boccia (Di giovedì 7 maggio 2020) Ma è l’Europa o lache devesulle richieste di aiuto e quindi del futuro degli Stati dell’Unione? La sentenza dell’Alta Corte tedesca sull’attività della Bce ha aperto una serie di interrogativi. In ogni caso le eventuali scelte riguarderanno la, ma non potranno essere estese all’Europa. L’importanza della Bce La politica della Bce di acquistare titoli pubblici dei vari Paesi è stata fondamentale in questa fase di grave crisi economica dovuta alla pandemia – quindi non a una cattiva gestione della politica economica dei singoli Stati – e l’Italia ne ha potuto fruire come hanno fatto anche altri. L’importanza della Bce, d’altra parte, è nota e l’Italia l’ha sempre avuta ben chiara. Fummo noi, e in particolare il governo Berlusconi, ad aver portato un ...

borghi_claudio : @CottarelliCPI Guarda che fanno tutto loro... In realtà l'UE è SEMPRE stata così: le cose si possono fare SOLO se… - borghi_claudio : Scusi @CorteCost qui c'è un signore della Commissione UE che dice che voi non contate nulla e che dovete adeguarvi… - lorepregliasco : Secondo i dati Apple in Italia ci sono stati infinitamente meno spostamenti che in Germania, dove però hanno meno d… - LoSplendido : @udogumpel ma perchè la Germania non ci saluta e se ne va per fatti suoi? siete così bravi... lasciateci nel nostro guano - robymark1 : RT @sadecesen_2016: Era chiaro stessero attendendo l'Europa. Ma la Germania ci vuole solo affondare e loro non lo vogliono capire. -