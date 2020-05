GHIGO DEI LITFIBA, ACCUSE SHOCK DALL'EX COMPAGNA ISABELLA/ "Picchiata", lui smentisce (Di giovedì 7 maggio 2020) GHIGO dei LITFIBA, arrivano le ACCUSE SHOCK DALL'ex COMPAGNA ISABELLA: "Sono stata isolata e Picchiata davantri a mio figlio". GHIGO Renzulli smentisce e respinge le ACCUSE. Leggi su ilsussidiario Ghigo dei Litfiba - accuse shock dall'ex compagna Isabella/ "Picchiata e isolata!"

La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba : "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" - (Di giovedì 7 maggio 2020)dei, arrivano le'ex: "Sono stata isolata edavantri a mio figlio".Renzullie respinge le

pomeriggio5 : Ghigo dei Litfiba respinge le accuse della sua ex: 'Sono prive di fondamento' #Pomeriggio5 - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba. A #Pomeriggio5 parla la giornalista Roberta Damiata che l'ha int… - pomeriggio5 : La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba. A #Pomeriggio5 parla la giornalista Roberta Damiata che l… - giornalemetal : La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: “Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa” - Ghigo_07 : RT @Regione_Abruzzo: #Covid_19 #Abruzzo Dei 3072 casi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 767 alla @asl2abruzzo, 1421 a… -