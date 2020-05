Coronavirus, modenese tornato da Wuhan bloccato tre volte: “Speravo di esser scappato dal virus” (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, Michel Talignani torna da Wuhan dopo esser stato bloccato tre volte. bloccato a Wuhan allo scoppio della pandemia in Cina, tornato in Italia ha trascorso tre settimane in isolamento alla Cecchignola di Roma. Ora è chiuso nella sua casa a Montale, nel modenese. Il modenese Michel Talignani racconta la sua lunghissima e travagliata esperienza … L'articolo Coronavirus, modenese tornato da Wuhan bloccato tre volte: “Speravo di esser scappato dal virus” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - nel Modenese il pieno di turisti nelle seconde case

