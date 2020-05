Contagi nella Rsa dei De Benedetti: si indaga per epidemia colposa (Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Bernasconi nella casa di cura Villa Margherita sarebbero una cinquantina i Contagiati dal nuovo coronavirus, molti dei quali guariti. La procura di Benevento ha aperto un'inchiesta "Ci sono diversi colleghi infermieri Contagiati: su 40 tamponi in 27 sono positivi e sono morti 4 pazienti nel giro di una settimana". La denuncia arrivava da una presunta infermiera che, con un audio su Whatsapp, ha attirato l'attenzione attorno alla casa di cura Villa Margherita Santo Stefano di Benevento. Come sottolinea il Fatto quotidiano, il centro di riabilitazione fa parte della holding Kos Spa, nata nel 2002 grazie a Carlo De Benedetti. L'audio di denuncia era stato diffuso a metà marzo, suscitando polemiche nella popolazione e richieste di chiarimenti. "Le notizie contenute negli audio in questione, sono profondamente lesive nei confronti della nostra struttura e ... Leggi su ilgiornale "Abbiamo trovato il Coronavirus nella cavità addominale. Nuovi scenari sul rischio contagio"

