Calciomercato Juve, l’ultima idea: scambio Zaniolo-Bernardeschi (Di giovedì 7 maggio 2020) Calciomercato Juve, l’ultima idea: scambio Zaniolo-Bernardeschi, i giallorossi potrebbero aver bisogno di muovere il mercato Sarà un mercato di prestiti, lo aveva confermato qualche giorno fa Fabio Paratici, dirigente della Juventus. La conferma arriva dall’edizione odierna di Tuttosport e sull’indiscrezione di mercato riguardante Zaniolo. I bianconeri – si legge – avrebbero proposto uno scambio con Bernardeschi. Un’idea interessante che potrebbe far comodo alla Roma: i giallorossi, infatti, potrebbero aver bisogno di muovere qualcosa sul mercato. Al momento, però, rimane soltanto un’ipotesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato : Juventus - Werner più di Icardi - ecco perchè! Napoli - via Milik : scelto il nuovo n.9

Higuain al River Plate?/ Calciomercato - addio alla Juventus che pensa a un giovane...

Calciomercato Juventus - per Pogba i bianconeri mettono tre nomi sul piatto (Di giovedì 7 maggio 2020), l’ultima, i giallorossi potrebbero aver bisogno di muovere il mercato Sarà un mercato di prestiti, lo aveva confermato qualche giorno fa Fabio Paratici, dirigente dellantus. La conferma arriva dall’edizione odierna di Tuttosport e sull’indiscrezione di mercato riguardante. I bianconeri – si legge – avrebbero proposto unocon. Un’interessante che potrebbe far comodo alla Roma: i giallorossi, infatti, potrebbero aver bisogno di muovere qualcosa sul mercato. Al momento, però, rimane soltanto un’ipotesi. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ?? Da #Inter e #Juve a #Milan e #Roma: come cambiano le difese ?? #CMITmercato - pccpla : RT @cmdotcom: #Higuain, parla il papà: 'Ritorno al River? Non ora, rispetterà il contratto con la #Juve'. E sulle critiche: 'Codardi' https… - sportli26181512 : Juve-Barcellona: De Sciglio nello scambio tra Arthur e Pjanic: Juventus e Barcellona continuano a lavorare allo sca… - CalcioJcom : New post: Juve-Emerson Palmieri, ipotesi scambio a tre - fcin1908it : Mercato Inter, spunta un nuovo nome per il centrocampo. 'Altro duello con la Juve, Marotta...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve, accordo vicino nonostante le smentite: colpo a centrocampo Calciomercato.com Perin: “Tornare a giocare? Prendersi la responsabilità delle vite altrui è un peso”

Ripartire, quando e in quali condizioni? Vale davvero la pena mettere a repentaglio la propria incolumità col rischio di subire infortuni? Ci si può davvero allenare in sicurezza e poi andare in campo ...

GUIDA TV

Un decennio. Ecco quanto è passato, anche se sembra un’era. Le immagini erano già a colori, i telefonini esistevano da un pezzo, Internet, le serie tv. Era l'altroieri, in un certo senso: calcisticame ...

Ripartire, quando e in quali condizioni? Vale davvero la pena mettere a repentaglio la propria incolumità col rischio di subire infortuni? Ci si può davvero allenare in sicurezza e poi andare in campo ...Un decennio. Ecco quanto è passato, anche se sembra un’era. Le immagini erano già a colori, i telefonini esistevano da un pezzo, Internet, le serie tv. Era l'altroieri, in un certo senso: calcisticame ...