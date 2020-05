Videochiamate Zoom più sicure dal 9 maggio? Tutti gli aggiornamenti in arrivo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le Videochiamate Zoom di gruppo o meglio le videoconferenze possibili con l'ormai noto software saranno più sicure che mai dal prossimo 9 maggio? Dopo le tante analisi sulla piattaforma, le accuse pure dei rapporti con la Cina per il servizio, nei prossimi giorni è previsto un corposo aggiornamento che dovrebbe segnare una vera e propria svolta per quanto riguarda l'esperienza d'uso degli utenti. Perché le videoamatrice Zoom di gruppo si apprestano ad essere più sicure a partire dal 9 maggio? I miglioramenti di tutta la piattaforma sono stati appena annunciati ufficiamene e riguarderanno Tutti gli user, anche quelli che hanno a che fare solo con la versione basic (non a pagamento) della piattaforma. Il primo punto di forza del nuovo update sarà, ad esempio, la password obbligatoria per l'accesso a tutte le nuove riunioni e anche a quelle ... Leggi su optimagazine Facebook Messenger Rooms - la migliore alternativa a Zoom per le videochiamate di gruppo

Zoom - ecco perché non dovremmo usare questa app per le videochiamate

