Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico (Di mercoledì 6 maggio 2020) Firenze. «Impossibile che i laboratori privati abbiano esaurito i kit. Finora sono stati 29.184 quelli processati sui 250mila che gli abbiamo fornito», raccontano dal dipartimento della sanità della Regione intorno all’ora di pranzo, aggiungendo che non resta che una spiegazione alle risposte che da giorni si sentono ripetere centinaia di lavoratori in Toscana a cui il test, per effetto delle ordinanze firmate da Enrico Rossi, spetterebbe gratis e non a pagamento come invece viene messo a disposizione da molti centri analisi convenzionati. Tutti i 41 laboratori convenzionati con la Regione, a stare alle ordinanze, devono dare priorità ai lavoratori delle categorie protette: volontari, sanitari, forze dell’ordine e tutti i lavoratori che siano a contatto col pubblico. «Guardi - confida la fonte - stamani mi hanno chiamato da un ... Leggi su iltirreno.gelocal Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico

Coronavirus, già oltre mille prenotazioni per i test rapidi privati

Prenotazioni che vanno fino a metà della prossima settimana. I laboratori più grandi, quelli dotati di macchinari di verifica e con più punti prelievo afferenti, hanno fatto oltre 100 test anti Covid ...

Positivi tre giocatori e tre membri staff Fiorentina

FIRENZE (ITALPRESS) – Altri tre giocatori di serie A positivi. La Fiorentina oggi ha reso noto che “a seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati identificati 3 ...

