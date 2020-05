UFFICIALE - Riparte il calcio in Turchia: le date della ripresa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il futuro del calcio italiano è ancora sconosciuto, mentre in Europa i campionati potrebbero presto ripartire. Leggi su tuttonapoli Premier League - ufficiale : non si riparte ad inizio maggio

CORONAVIRUS - RINVIATO IL GP DI BAKU/ Formula 1 - è ufficiale : si riparte il 14 giugno? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il futuro delitaliano è ancora sconosciuto, mentre in Europa i campionati potrebbero presto ripartire.

filippo898 : RT @TuttoBundesliga: C'è il via libera al ritorno in campo! La #Bundesliga ripartirà a metà maggio, ok da parte del governo. Domani assemb… - InterCM16 : RT @corradone91: Ora è ufficiale: la #Bundesliga riprenderà nella seconda metà di maggio, c'è l'ok di Angela #Merkel. Il calcio riparte anc… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ????SONDAGGIO #LBDV È #UFFICIALE - In #Germania???? il calcio riparte? ?? #Bundesliga e #ZweiteLiga nuovamente in campo, Ange… - ArvidLazio : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE – Germania, via libera dalla Merkel: il calcio riparte - PieAgo95 : UFFICIALE - #Germania, la #Bundesliga riparte! @BombeDiVlad #LBDV #LeBombeDiVlad -