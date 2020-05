The Sims 4 si espande con Vita Ecologica (Di mercoledì 6 maggio 2020) Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che l’espansione di The Sims 4 Vita Ecologica arriverà su PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 5 giugno. Nella città in continua evoluzione di Evergreen Harbour, I Sims avranno la possibilità di diventare ancora più green e di abbracciare uno stile di Vita più sostenibile in cui possono utilizzare risorse energetiche alternative, coltivare il proprio cibo e usare materiali di riciclo per costruire nuovi mobili. Nel nuovo pack di espansione, i Sims possono unirsi alla loro comunità per collaborare alla trasformazione del loro quartiere in un modello esemplare di sostenibilità e fare la differenza nel mondo che li circonda. “Siamo entusiasti di offrire ai giocatori l’opportunità di esplorare un modo ... Leggi su gamerbrain The Sims invita i giocatori a vivere al massimo la vita virtuale con la campagna 'Gioca con la Vita' (Di mercoledì 6 maggio 2020) Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che l’espansione di Thearriverà su PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 5 giugno. Nella città in continua evoluzione di Evergreen Harbour, Iavranno la possibilità di diventare ancora più green e di abbracciare uno stile dipiù sostenibile in cui possono utilizzare risorse energetiche alternative, coltivare il proprio cibo e usare materiali di riciclo per costruire nuovi mobili. Nel nuovo pack di espansione, ipossono unirsi alla loro comunità per collaborare alla trasformazione del loro quartiere in un modello esemplare di sostenibilità e fare la differenza nel mondo che li circonda. “Siamo entusiasti di offrire ai giocatori l’opportunità di esplorare un modo ...

