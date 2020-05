Striscia la notizia | fuori il sedere | un video clamoroso | imbarazzo per Barbara D' Urso

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Fa footing e mostra il lato b durante la diretta cond'. Tutto è accaduto nel programma Pomeriggio 5 andata i onda ieri, su Canale 5. L'incidente è stato anche ripreso dalache ha messo in evidcnetela conduttrice del programma,d'. Il fatto è accaduto durante una diretta con il Parco Sempione a Milano. Si voleva verificare come i milanesi avessero affrontato la fine del lockdown e la riapertura delle aree verdi. E proprio mentre la giornalista stava parlando delle norme di comportamento da rispettare nelle aree verdi in questa Fase 2 dell'emergenza è accaduto l'episodio.

RedRonnie : A Striscia La Notizia ieri sera e stasera l’intervista di Red Ronnie a Claudio Trotta sul tema dei Live droga… - stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - bocastrueIove : RT @culodipanna: Le Iene e Striscia la Notizia non moriranno mai perché rappresentano perfettamente l’italiano medio: fanno caciara, cercan… - Kiary_21 : RT @amaricord: Striscia la notizia torna a parlare di Giovanna Botteri insinuando che la giornalista abbia migliorato il suo aspetto dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia

Pace fatta tra Michelle Hunziker e Giovanna Botteri, almeno così sembrerebbe. Dopo la tempesta mediatica che si è scatenata sui social per il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia sulla gior ...Mercoledì 6 maggio Striscia la notizia manderà in onda un video messaggio inviato da Giovanna Botteri che chiude definitivamente le assurde polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 apr ...