Serie C, Ghirelli esce allo scoperto su ipotesi B2: “Non esiste, è una fake news” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è uscito allo scoperto sull’indiscrezione lanciata da Sportitalia in merito alla formazione di due gironi di Serie B nella prossima stagione, riducendo il numero di squadre professionistiche con la presenza di tre gironi di Serie D. “Girano fake news da un po’ di ore su una presunta riforma della Serie C: si dice B1 e B2 e poi dilettantismo – le sue parole a Italpress – essendo una persona perbene, rispondo in modo civile: nessuna idea più fantasiosa poteva essere partorita. Non esiste semplicemente. Senza il volere e la decisione dei sessanta presidenti di Serie C non si va da nessuna parte. La Serie C non si fa invadere da predatori dell’Arca Perduta spalleggiati da qualche ‘cavallo di Troia’ infiltrato tra di noi e disperato per il fallimento del suo progetto ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Serie C/ Ghirelli : "Protocollo impossibile - non possiamo ripartire"

Serie C - Ghirelli : “indicheremo Vicenza - Monza e Reggina promosse in B”

