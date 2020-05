Quel "sì" di Ilaria Capua che ci terrorizza: virus e aria condizionata, può essere un incubo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Uno dei temi più dibattuti circa le prossime settimane del coronavirus in Italia è Quello di come può essere veicolato. O meglio, se può essere veicolato anche dall'aria condizionata e dai sistemi di condizionamento. E sul tema, interpellata da Giovanni Floris a DiMartedì su La7 nella puntata di martedì 5 maggio, è intervenuta la virologa Ilaria Capua, nella consueta finestra di domande e risposte che tiene nella trasmissione "I centri commerciali sono Quelli che preoccupano di più: è per l'aria condizionata?". E la risposta è davvero eloquente: "Io su questo invito a fare una riflessione. Ogni anno i centri commerciali diventano poi un rifugio" per le persone durante l'estate e nelle giornate più calde, sottolinea la virolga. E dunque sì, può essere un grosso problema, perché "l'aria ... Leggi su liberoquotidiano RILEGGI LIVE - Fase 2 dal 4 maggio - Conte : "Ripartono allenamenti - dal 18 quelli di squadra. Sì al cibo da asporto - manifattura e funerali. A giugno bar - ristoranti e barbieri"

Il passato scabroso di Sossio Aruta. Zequila fatto fuori dal GF Vip - si vendica così : quello che pochi ricordano sull'ex tronista

"In quarantena ci proviamo così". Proprio quello : la confessione (molto spinta) di Belen Rodriguez (Di mercoledì 6 maggio 2020) Uno dei temi più dibattuti circa le prossime settimane del coronain Italia èlo di come; essere veicolato. O meglio, se; essere veicolato anche dall'e dai sistemi di condizionamento. E sul tema, interpellata da Giovanni Floris a DiMartedì su La7 nella puntata di martedì 5 maggio, è intervenuta la virologa, nella consueta finestra di domande e risposte che tiene nella trasmissione "I centri commerciali sonoli che preoccupano di più: è per l'?". E la risposta è davvero eloquente: "Io su questo invito a fare una riflessione. Ogni anno i centri commerciali diventano poi un rifugio" per le persone durante l'estate e nelle giornate più calde, sottolinea la virolga. E dunque;,; essere un grosso problema, perché "l'...

barbamob : RT @JohannesBuckler: Oggi il Torneo al Queen’s Club è riservato ai soli uomini, ma non era così ai miei tempi. Era comunque considerato, c… - MauSci : RT @JohannesBuckler: Oggi il Torneo al Queen’s Club è riservato ai soli uomini, ma non era così ai miei tempi. Era comunque considerato, c… - annamarone : RT @JohannesBuckler: E da quel momento nessuno riuscì più a fermarmi. Vinsi di nuovo gli US Open nel 1952 con un chiodo fisso per il 1953.… - ValentinaMaran : RT @JohannesBuckler: Oggi il Torneo al Queen’s Club è riservato ai soli uomini, ma non era così ai miei tempi. Era comunque considerato, c… - annamarone : RT @JohannesBuckler: Oggi il Torneo al Queen’s Club è riservato ai soli uomini, ma non era così ai miei tempi. Era comunque considerato, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel sì Quel Piano (dei rifiuti) non s'ha da fare Cosmopolismedia Apple s’indebita a tassi minimi grazie alla Fed, obbligazioni a lunga scadenza allettanti

Ieri, anche Apple ha approfittato delle buone condizioni generali del mercato per tornare ad emettere debito, grazie alla copertura della Federal Reserve. Il colosso tech ha emesso obbligazioni con sc ...

Audi A1 Citycarver protagonista: il nuovo Urban-Suv da città originale e tecnologico

AMBURGO - Nell’economia automotive, alla voce domanda offerta, sono sempre i Suv ad avere la meglio a dispetto di tutte le altre categorie di vetture disponibili. Ecco perché sempre più spesso le vari ...

Ieri, anche Apple ha approfittato delle buone condizioni generali del mercato per tornare ad emettere debito, grazie alla copertura della Federal Reserve. Il colosso tech ha emesso obbligazioni con sc ...AMBURGO - Nell’economia automotive, alla voce domanda offerta, sono sempre i Suv ad avere la meglio a dispetto di tutte le altre categorie di vetture disponibili. Ecco perché sempre più spesso le vari ...