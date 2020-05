Muore a 73 anni Millie Small, nota in tutto il mondo per ‘My Boy Lollipop’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ morta all’età di 73 anni la cantante giamaicana Millie Small. Secondo quanto riportato dal suo ex produttore Chris Blackwell, la Small sarebbe morta a causa di un ictus. Se il nome magari non vi dice troppo, per certo conoscete la hit con cui era diventata famosa in tutto il mondo a metà degli anni ’60: Mille Small è stata infatti la cantante di ‘My Boy Lollipop’, prima canzone di un’artista giamaicana a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Uscita nel 1964 – un anno particolarmente fervido per la musica – ‘My Boy Lollipop’ ha il merito di aver esportato il suono ska nel resto del mondo. Nel 2012 – durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Londra – la canzone ebbe un passaggio. Questo il ricordo del suo ex produttore, che non vedeva l’artista da 12 ... Leggi su nonsolo.tv Muore improvvisamente a 30 anni la cantante Cady Groves : le parole del fratello

