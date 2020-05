Multe a ristoratori e gestori di bar che manifestano a Milano. Meloni: scandaloso (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) ristoratori e gestori di bar manifestano civilmente in piazza a Milano. Nel rispetto di tutte le norme anti-contagio e del distanziamento sociale. E per loro arrivano le Multe. “È scandaloso – commenta Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb – che questa sia la risposta dello Stato a chi chiede risposte concrete perché non sa più come andare avanti, vuole tornare a lavorare e non essere costretto a licenziare i propri collaboratori. È fuori dal mondo che gente onesta e che lavora chieda aiuti a fondo perduto e ottenga in cambio Multe da 400 euro. La pazienza è finita”. Multati anche i dipendenti che erano al flash mob e che ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione. Proteste dei commercianti in tutte le piazze d’Italia Quella di Milano è solo l’ultima iniziativa di una serie di proteste che hanno ... Leggi su secoloditalia Il caos dopo l’intervento della Polizia che fa multe ai ristoratori che manifestano a Milano | VIDEO

matteosalvinimi : Multe a cittadini, baristi, parrucchieri, ristoratori e lavoratori che hanno chiesto pacificamente di tornare a viv… - marcodelucact60 : RT @valy_s: #Covid_19 A #Milano ristoratori (e dipendenti) manifestano in piazza... distanziati, mascherina,tutte le misure RISPETTATE.. ma… - AntonioMaione19 : RT @Manuel_Lai91: A Milano multe ai ristoratori in protesta, e non stanno protestando per cantare #bellaciao ma perché rischiano di fallire… - mariacarla1963 : RT @cris_cersei: A Milano è stata la DIGOS a mandare a fare le multe ai ristoratori in protesta. Manco fossero terroristi.?? Se i ristorator… - peppe_66 : @GiorgiaMeloni le multe le fanno a gente disperata come i ristoratori di Milano. E a Bologna il 25/4 a quelli che c… -

