“L’Inghilterra è una merda, non volevo andare a Manchester”, il retroscena della moglie del calciatore (Di mercoledì 6 maggio 2020) La carriera del calciatore Angel Di Maria è stata molto importante, l’argentino ha indossato le maglie più prestigiose. Il trasferimento nel 2014 dal Real Madrid al Manchester United per 75 milioni di euro non è andato giù alla moglie dell’argentino, Jorgelina Cardoso. “Orribile. Manchester è terribile. Abbiamo litigato io e Angel. Vivevamo a Madrid, lui giocava nella migliore squadra del mondo, il Real. Il clima lì è perfetto, il cibo anche, ma all’improvviso venne fuori questa offerta del Manchester” ha raccontato a ‘Los Angeles de la Mañana’. “Vai da solo, gli dissi” – prosegue Jorgelina -. “Però è chiaro, se lavori in un’azienda e ti pagano il doppio non vai? Io devo mantenere le mie figlie. Io non volevo andare. Dissi ad Angel: ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) La carriera del calciatore Angel Di Maria è stata molto importante, l’argentino ha indossato le maglie più prestigiose. Il trasferimento nel 2014 dal Real Madrid al Manchester United per 75 milioni di euro non è andato giù alladell’argentino, Jorgelina Cardoso. “Orribile. Manchester è terribile. Abbiamo litigato io e Angel. Vivevamo a Madrid, lui giocava nella migliore squadra del mondo, il Real. Il clima lì è perfetto, il cibo anche, ma all’improvviso venne fuori questa offerta del Manchester” ha raccontato a ‘Los Angeles de la Mañana’. “Vai da solo, gli dissi” – prosegue Jorgelina -. “Però è chiaro, se lavori in un’azienda e ti pagano il doppio non vai? Io devo mantenere le mie figlie. Io non. Dissi ad Angel: ...

CalcioWeb : 'L'Inghilterra è una merda, non volevo andare a Manchester', il retroscena della moglie del calciatore - - MomentiCalcio : La moglie di #DiMaria: “L’Inghilterra è una mer..., non volevo andarci” - sportli26181512 : La moglie di Di Maria choc: 'Non volevo andare a Manchester, l'Inghilterra è una mer...': Lo sfogo di Jorgelina Car… - curlybraincells : @rvsetto ero in inghilterra e avevamo un’ora e mezza libera, una ragazza ha fatto un audio tutto il tempo e poi l’ha mandato sul gruppo :// - Fprime86 : RT @jgerna77: In Inghilterra il virologo Neil Ferguson si dimette perché in lockdown ha visto la sua amante (per me un’assoluta esagerazion… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Inghilterra una «Facciamo come gli inglesi». Salvini attacca l’Ue, poi precisa Corriere della Sera