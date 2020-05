Il complotto del profilo di De Donno oscurato su Facebook (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un paio d’ore fa la Gazzetta di Mantova ha annunciato che sono scomparsi i profili Facebook di Giuseppe De Donno, primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, che insieme al policlinico San Matteo di Pavia ha concluso da pochi giorni una sperimentazione sulla cura del plasma per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il profilo di Giuseppe De Donno “oscurato” su Facebook Il profilo di Giuseppe De Donno oscurato ha scatenato una psicosi, suffragata dal fatto che ieri sera il dottore era stato ospite a Porta a Porta, dove ha parlato della terapia con il plasma dei pazienti guariti dal Covid per curare nuovi malati. Il 2 maggio scorso De Donno in uno status su Facebook successivamente cancellato si era lanciato in una polemica con Roberto Burioni: “Il signor scienziato, quello che nonostante avesse detto che il coronavirus non ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - il virologo Guido Silvestri smonta la teoria del complotto sulla plasmaterapia : “Una bugia ripetuta cento volte non diventa verità”

